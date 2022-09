SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadora de vôlei do Osasco e sucesso no OnlyFans, Key Alves revelou que foi convidada para participar do reality show "A Fazenda", mas recusou.

Em entrevista ao "Extra", Key Alves contou que não aceitou o convite por estar "muito em cima" e brincou sobre a chance de disputar o BBB , da Globo, no ano que vem.

O reality da Record está em sua 14ª edição e premiará o vencedor com R$ 1,5 milhão. Key Alves, porém, afirmou que a disputa do Campeonato Paulista de vôlei impossibilitou a ida para o programa.

"Recusei porque foi para esta edição, muito em cima. E estou em campeonato", afirmou a líbero do Osasco, titular neste início de temporada por Natinha, sua companheira de time, estar com a seleção brasileira.

"O BBB não vem aí?", brincou Key Alves na sequência. O reality show da TV Globo chegará à sua 23ª edição no dia 16 de janeiro de 2023.

Aos 21 anos, Key Alves é líbero do Osasco e a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Ao todo, a atleta tem 5.1 milhões de seguidores no Instagram.