E.C. Villa Real - Villa Real vai em busca da vaga nas quartas de final neste sábado (01)

O Villa Real encara o Nacional de Uberaba, de olho na vaga nas quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, neste sábado (01) às 15h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora. A equipe juiz-forana abriu uma boa vantagem para o jogo de volta, já que na primeira partida das oitavas de final venceu por 2 a 0 fora de casa. Um empate garante a classificação do time. Os ingressos para a partida serão disponibilizados na bilheteria do estádio nos valores de $10,00 a inteira e $5,00 a meia.

Para o jogo decisivo o técnico Rafael Novaes não poderá contar com o lateral esquerdo Eldinho, um dos artilheiros do time, que cumprirá suspensão devido terceiro cartão amarelo.

Rafael Novaes falou o que espera da partida e como suprir a falta de um dos seus principais jogadores. "A nossa expectativa para o jogo é de final de campeonato, de decisão. É o jogo mais importante da curta história do Villa. Trabalhamos a semana toda, mesmo com chuva conseguimos fazer as sessões de treinamento. Estamos tentando ajustar o máximo possível o time, já estávamos muito acostumados com o Elder que é um jogador importantíssimo e sabemos disso, mas não poderemos contar com ele. Não podemos ficar lamentando, temos que arrumar um substituto, essa vaga ainda está em aberto, vamos definir isso momentos antes do jogo, pois temos muitas dúvidas e elas só serão sanadas com muita conversa, muito estudo para que possamos ir bem para a partida. Vamos enfrentar um adversário muito duro, que fez uma grande campanha e certamente vem aqui querendo reverter o placar", finaliza.

FOTO: E.C. Villa Real - O técnico Rafael Novaes

O goleiro Ésio também falou o que espera da partida. "Nossa equipe vem trabalhando muito forte durante a semana pra chegar dentro de campo sabendo usar o resultado a nosso favor. Esperamos uma partida muito competitiva, por se tratar de um jogo muito importante para os dois times. Temos que estar preparados e bem organizados taticamente, no meu ponto de vista, isso é o mais importante", comenta.

FOTO: E.C. Villa Real - O goleiro Ésio

PARTE FÍSICA É DESTAQUE

Um ponto em constante evolução no Villa Real é a preparação física dos atletas. O time que enfrentou o Nacional no último sábado é bem diferente, fisicamente, daquele que estreou no campeonato contra o Figueirense no dia 07 de agosto.

O preparador físico, Leonardo Toledo, falou sobre o trabalho que vem sendo feito no clube. "No decorrer do campeonato a nossa maior preocupação é que os atletas não entrem em déficit físico, então sempre buscamos manter a manutenção da forma física do atleta e possivelmente ter um leve ganho, mas o foco principal é não perder essas capacidades físicas. Fazemos o planejamento sempre pautado nas viagens, levando em consideração a distância, a logística, o dia que vai, o horário de chegada, pra gente termos uma recuperação até mesmo nesses quesitos. Utilizamos também a hidratação como recuperação, a regulação do sono, tudo isso entra na parte da capacidade física do atleta", explica.

O departamento médico sem a presença de jogadores também é um ponto positivo para o clube. Sobre o assunto, Leonardo comenta. "O fato de não ter ninguém no DM entra em conjunto com a fisioterapia, temos um departamento médico muito eficiente e um controle de carga semanal bem feito, evita que o atleta entre em overtraining, uma sobrecarga de treino, então ele está sempre preparado, com uma ótima carga para poder ter um rendimento aceitável nas partidas e nos treinamentos sem criar essa sobrecarga e expor o atleta a lesões principalmente musculares, pois durante o jogo eles estão suscetíveis a isso".

FOTO: E.C. Villa Real - O preparador físico Leonardo Toledo





REALIZANDO SONHOS

O jogador Lucas, mais conhecido como Batata, está disputando uma competição profissional pela primeira vez. Ele é um dos poucos atletas que está no projeto do Villa Real desde o início.

Titular absoluto na zaga da águia-juizforana na Copa Regional Zona da Mata, Batata sofreu uma lesão no final desse campeonato que o tirou das primeiras partidas do Mineiro. Recuperado assumiu uma nova posição, a de volante, e conseguiu, na primeira partida das oitavas de final, jogar os noventa minutos.

Batata falou sobre como se sente estreando no profissional. "É uma felicidade enorme. Desde criança, sonho em jogar futebol e aos 20 anos tive a minha primeira oportunidade. Para alguns pode ser tarde, mas eu vejo que tudo tem seu tempo e estou muito feliz de em fazer parte de um time de Juiz de Fora, que é a minha cidade e eu amo, então é uma felicidade enorme e uma satisfação gigantesca", relata.

Sobre a lesão sofrida no fim do Regional, que o tirou de alguns jogos do Mineiro, ele comenta. "Foi complicado, vinha fazendo um bom campeonato regional, muito seguro e acabei me lesionando na semifinal. Na pré-temporada do mineiro acabei não conseguindo treinar, por conta de vários "bate e volta" que eu fazia, tentava retornar, fazia a transição, acabava sentindo e voltava pra tratar de novo. Isso, querendo ou não, foi me desanimando um pouco para ser sincero, mas estive sempre com a cabeça focada, aguardando o que eu sempre acredito, que o tempo de Deus nunca falha".

Estreando em uma nova posição, Batata relata. "Estreei contra o Itabirito, depois de uma lesão que foi muito complicada, em um jogo muito importante e em uma posição que eu não esperava de jogar, que é a de volante. Joguei o regional todo de zagueiro, mas o Rafael confiou em mim e eu também confiei nele, e fui pra cima, fiz um jogo bom, confiante".

Batata finaliza falando o que espera da partida decisiva de sábado (01). "Sabemos que temos uma vantagem muito boa, mas também sabemos que não temos nada ganho. O futebol é complicado, tem as suas reviravoltas, mas estou confiante que vamos fazer um jogo seguro. Estamos com o jogo na nossa mão, vai depender da gente, do jeito que vamos nos comportar em campo. Vamos unidos e confiantes para fazer uma partida segura e conseguir essa classificação".

FOTO: E.C. Villa Real - Batata disputa seu primeiro campeonato profissional

PJF DISPONIBILIZA LINHA 517 PARA PARTIDA

Confira os horários e itinerários:



Horário de saída sentido Centro/Estádio (Ponto da Av. Itamar Franco, em frente ao Procon): 13h15, 14h00 e 14h15

Itinerário Centro/Estádio: Avenida Presidente Itamar Franco (em frente ao Procon), Avenida Eugênio do Nascimento, Estádio Municipal.



Horário de saída sentido Estádio/Centro: 13h45, 17h15 e 17h30

Itinerário Estádio/Centro: Estádio Municipal, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Pres. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos, Av. Pres. Itamar Franco (em frente ao Procon).