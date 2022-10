Reprodução - Corrida de Rua

A 9ª Corrida Solidária da Ascomcer (Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora), tradicional no calendário de Juiz de Fora, será realizada no próximo domingo (16), com largada às 8h, na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com distância de 6,1km e 2,3km como sugestão para caminhada. A prova acontece após três anos de pausa devido a pandemia do novo coronavírus.



A prova, que corresponde à quinta etapa do “34º Ranking de Corridas de Rua” da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), é conhecida por ser uma das ações do “Outubro Rosa”, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama. Os interessados em participar da corrida, podem fazer a inscrição no site, na loja Camorra Sport, na Rua Marechal Deodoro, 558, no Centro, e na Ascomcer, na Av. Presidente Itamar Franco, 3.500, Cascatinha.



A entrega de kit dos atletas será na sexta-feira (14), de 9h às 20h, no Trade Hotel (ao lado do Independência Shopping).

Tags:

