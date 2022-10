SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland tem números impressionantes na carreira e o início da trajetória no Manchester City mostra que o norueguês pode ser um dos maiores goleadores da história do futebol.

Ele empilha recordes: por exemplo, Haaland anotou três hat-tricks ? três gols na mesma partida ? em oito partidas no Campeonato Inglês. O recorde até então era de MIchael Owen, que precisou de 48 jogos para conseguir três "tripletes". O poder de definição do centroavante rendeu comparações: aos 22 anos, ele tem números melhores do que Messi, Cristiano Ronaldo e companhia?

No Brasil, o paralelo passou a ser feito com Ronaldo Fenômeno. O atacante brasileiro também teve um início avassalador, com atuações especiais pelo Cruzeiro. Ainda jovem, o camisa 9 do penta (2002) da seleção brasileira foi para a Copa do Mundo de 1994 (tetra) e rapidamente chegou à Europa.

Considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos, Ronaldo teve números espetaculares na carreira, mesmo com uma lesão que quase o tirou precocemente do futebol. De acordo com o site "Ogol", o Fenômeno tem 414 gols em 616 partidas oficiais, entre clubes e seleção.

A seguir, veja uma comparação entre o início de Erling Haaland e Ronaldo Fenômeno. Para a comparação ser justa, a reportagem leva em consideração os números do brasileiro até completar 23 anos. O norueguês do City atingirá 23 em 21 de julho de 2023.

*

RONALDO TINHA COPA E MAIS GOLS (POR ENQUANTO)

Ronaldo subiu ao profissional em 25 de maio de 1993, ainda com 16 anos. As exibições impressionantes com o Cruzeiro o fizeram chegar à seleção brasileira e ir para o Mundial de 1994, em que a seleção foi tetra. Como era muito jovem, Ronaldo não teve participação em campo na conquista.

Por clubes, Ronaldo brilhava e tinha um número absurdo de gols. Contabilizando todos os tentos (clubes e seleção), o Fenômeno tinha 230 gols quando atingiu 23 anos.

O número de bolas na rede de Haaland é menor: 175 gols. Mas o europeu tem melhor média e ainda pode alcançar o brasileiro.

É bom pontuar: como o norueguês só atingirá 23 anos em julho do ano que vem, ele tem todo o restante da temporada para colocar mais 55 bolas na rede e igualar o Fenômeno.

Ronaldo

- 288 jogos (228 por clubes, 60 pela seleção)

- 230 gols (194 por clubes, 36 pela seleção)

- Média de 0.79 gol por jogo

Haaland

- 201 jogos (178 por clubes, 23 pela Noruega)

- 175 gols (154 por clubes, 21 pela Noruega)

- Média de 0.87 gol por jogo

MESSI E CRISTIANO RONALDO FICAM PARA TRÁS

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo reinaram no futebol nas últimas décadas. A dupla dominou recordes e quase sempre esteve no protagonismo dos principais campeonatos do mundo.

Ainda como ponta, no entanto, Cristiano não tinha um perfil goleador no início da carreira. Isso influenciava nos gols: ele atingiu a marca de 50 tentos pouco antes de completar 22 anos.

Messi, que é ponta e participa do jogo em outras fases além de mandar a bola para a rede, tinha 44 gols pelo Barcelona aos 22 anos.