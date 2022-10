Colados na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, ambos com 40 pontos, São Paulo e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (9), no Estádio do Morumbi, pela 31ª rodada. O duelo entre o Tricolor paulista (10º colocado) e o Glorioso (9º) vale vaga no G8, que pode assegurar presença na Copa Libertadores do ano que vem. A partida na capital paulista, a partir das 16h (horário de Brasília), será transmitida ao vivo na Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

Hoje tem São Paulo em casa! É #DiaDeTricolor!



? São Paulo x Botafogo

???? Morumbi

? 16h

???? @brasileirao



???? Globo e Premiere

????? SPFC Play#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/MLK0ZXDUsi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 9, 2022

Após três vitórias consecutivas, a última fora de casa contra o América-MG (2 a 1), o São Paulo chega chega com moral no duelo de "seis pontos". Após perder o título da Copa Sul-Americana para o Independiente del Valle (Equador), resta a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni assegurar a melhor posição possível no campeonato nacional. Nesta tarde, o time paulista terá seis desfalques em virtude de lesões ou em recuperação de procedimentos cirúrgicos: Caio, Moreira, Arboleda, NIkão, Diego Costa e Gabriel.

O Botafogo chega ao Morumbi motivado após bater o Avaí por 2 a 1 na última quinta-feira (6), em Florianópolis. No primeiro turno, o Botafogo levou a melhor sobre o Tricolor Paulista, com vitória de 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, com gol de Kayque, que está machucado e não poderá entrar em campo neste domingo (9). O técnico português Luís Castro também não poderá contar com o atacante Jeffinho, que levou o terceiro cartão amarelo. Se vencer no Morumbi, o Alvinegro carioca quebrará um jejum de seis anos sem vitórias no estádio do São Paulo.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal

Tags:

Alvinegro | Botafogo | campeonato brasileiro | Esportes | futebol | luís castro | Morumbi | Rogério Ceni | São Paulo | Série A | Tricolor