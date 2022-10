Divulgação - Por conta de descuido, Flamengo recolhe copos temáticos criados para final da Libertadores

Faltando algumas semanas para a grande final da Libertadores, o Flamengo solicitou a produção de copos temáticos para a decisão. No entanto, provavelmente por conta de um descuido, os itens apresentaram um erro.



A ideia dos copos temáticos era de que o produto trouxesse uma referência ao Equador, país que será a sede da final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, por conta disso o Rubro-Negro carioca pediu que seu escudo junto ao mapa do Equador fosse impresso nos copos. Mas para a surpresa dos torcedores, ao invés do mapa do Equador, o produto continha o mapa da Colômbia estampado. Após detectar a gafe, já que o problema foi exposto por alguns torcedores, o setor de marketing da equipe solicitou que os produtos fossem recolhidos.



Com isso, todos os itens que foram recolhidos e até os que não foram comercializados, mas possuem o erro, serão incinerados, e um novo modelo deve ser disponibilizado aos fãs em breve, mas ainda não se sabe se este trará qualquer referência aos país-sede da decisão. Os torcedores que adquiriram o produto podem solicitar através das lojas oficiais do clube a troca ou a devolução do seu dinheiro. Agora, espera-se que além de um produto corrigido, o Rubro-Negro também lance uma camisa temática em alusão à decisão, a qual terá a ilustração da bandeira de Guayaquiol, cidade equatoriana onde será realizada a partida.

Final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se encontrarão em jogos de mata-mata pela segunda vez nesta temporada. Anteriormente, as equipes duelaram nas quartas-de-final da Libertadores e o clube carioca acabou levando a melhor, desbancando o time paulista com certa facilidade. No entanto, para o confronto da próxima quarta-feira, acredita-se que o jogo será mais acirrado, já que o Corinthians apresentou uma boa melhora no seu futebol nas últimas semanas. Contudo, o Flamengo ainda é cotado como favorito para esta decisão, já que além de ter um time entrosado há mais tempo, seu elenco está repleto de jogadores desequilibrantes, como Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa.



Nas últimas semanas, além da crescente rivalidade para as finais da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians têm estendido este confronto também para o mercado da bola. Isso porque os dois times têm mostrado interesse em contratar o meio-campista Oscar, que já há alguns meses ocupa o imaginário da torcida flamenguista.



Ao que se sabe, o Mengão está na frente na corrida para contratar o meia para a próxima temporada, já que Oscar teria um acordo com o clube carioca, que além de tudo tem um poder financeiro superior ao do seu adversário. Mas, o Corinthians está atento a situação, e deve capitalizar em cima de qualquer deslize nas negociações por parte do Rubro-Negro e fazer uma investida para tentar contar com Oscar em seu elenco no ano que vem.



