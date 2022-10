RIBEIRÃO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim de semana em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi marcado pelo evento Red Bull Ladeira Abaixo, na avenida Wladimir Meirelles Ferreira, onde 49 carrinhos desceram a ladeira passando por obstáculos como terra batida, rampas e banho de espuma.

Desde a última sexta-feira (7), os fãs que se interessaram pelo evento puderam ver os carrinhos de perto e cada um tinha um tema diferente ?o possível hexa do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, a série Breaking Bad e o desenho dos Ursinhos Carinhosos foram algumas ideias abordadas pelos competidores.

A avaliação dos jurados é um pouco mais subjetiva comparada a outras competições. Eles levaram em conta a recepção e reação do público a cada carrinho que descia. Também considerando a velocidade do carrinho, o acabamento e a execução da ideia ?todos competidores enviam uma ideia no papel para o processo seletivo da organização, e, se ele estava muito diferente na hora da corrida, isso afeta a nota.

A reportagem esteve na cidade e conversou com algumas pessoas que passaram meses desenvolvendo o carrinho para conseguir descer a ladeira com sucesso.

A primeira equipe entrevistada era a atual campeã do evento. Eles venceram com o carro Papaterra, que representava um peixe da cidade deles (Araranguá, em Santa Catarina). Rafael Simão, que desceu a ladeira fantasiado de abelha, em pé no carro, afirmou que a inspiração de 2022 foi seguindo a linha do ano em que eles conquistaram o título ?mas esse ano eles não conseguiram chegar ao pódio.

"A gente tenta manter o título, mas o intuito é de se divertir o tempo todo. É um evento animal. Da primeira vez a gente só tirou para curtir o negócio e dessa vez viemos da mesma forma, para curtir os três dias e aproveitar", disse.

"Nós somos de Araranguá, de Santa Catarina. Quando vencemos em 2019, fomos muito criativos, nosso carro foi uma papa-terra, peixe da nossa região. Dessa vez, o tema foi o mel, inclusive uma das empresas que tem lá ganhou como melhor mel do mundo. Contamos com muitos patrocinadores, cidade pequena e abraçaram o projeto. A gente estima um investimento de mais de R$ 10 mil", acrescentou.

CARRO BONITO NÃO É SINÔNIMO DE SUCESSO NA LADEIRA

A equipe 'Skate Old School' tinha um dos carros que mais chamou a atenção na garagem de exposição. No entanto, quando tentaram descer a ladeira, ele não conseguiu chegar ao final e ficou em vários pedaços.

Caio Manograsso, um dos integrantes da equipe, conversou com a reportagem e disse que, mesmo com o resultado final, foi uma felicidade muito grande participar da competição.

"A gente ficou muito feliz porque é nosso primeiro evento. Superou nossas expectativas. A gente deu nosso melhor, infelizmente, não chegamos até o final, mas estou feliz. Participamos pela alegria de estar aqui. É um evento que a gente só assistia no Youtube, o pessoal da gringa descendo. Deixamos o carrinho da forma que queríamos, foram três meses de pura construção, mas no fim acabamos com ele. Muita gente elogiou o carro e achou muito da hora, e isso compensa tudo", afirmou.

CARRINHO DE ESTUDANTES HOMENAGEIA CHOPP DO PINGUIM

Quando se fala em Ribeirão Preto, muitas pessoas automaticamente já associam ao chopp do Pinguim, chopperia muito famosa na cidade. Integrantes da Laurp (Liga das Atléticas da USP Ribeirão Preto), aproveitaram essa referência e construíram o carro 'Chopp do Pinguim'.

"A gente promove o esporte e a integração no campus, nada melhor do que representar nosso hino que fala do chopp do pinguim e nosso símbolo, que é o pinguim e o carrinho nasceu disso. Ele é inteiro feito de material reciclado. Viemos pela diversão e para representar todo mundo da USP Ribeirão", disse Maíra, uma integrante da equipe, que cursa enfermagem.

PÃO DE QUEIJO MINEIRO FAZ A FESTA EM RIBEIRÃO

Após algumas horas de carrinhos descendo a ladeira, os jurados escolheram o carro 'Pão de Queijo Recheado' como o grande vencedor.

O carro tinha aerofólio de mandioca, escapamento de gorgonzola, freio a disco de queijo prato, rodas de parmesão e farol de queijo minas. Além disso, tinha um Ratatouille de pelúcia no teto. Eles conquistaram os jurados no visual e cativaram o público com a dança antes da descida.

O carro 'Juras que é parque?', que teve como inspiração o filme Jurassic Park, terminou em segundo, e o 'Arriero Cafetero', com inspirações colombianas, foi o terceiro.

O PRÊMIO

Como muitos entrevistados afirmaram, o foco da competição era a diversão. No entanto, alguém precisava ficar com o prêmio de campeão.

Cada integrante da equipe vencedora ganhará um ingresso para Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 2022, no espaço exclusivo da Red Bull.