SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lista com os indicados ao prêmio de Melhor jogador da Libertadores foi divulgada no domingo (16) e o vencedor vai levar um anel com 117 diamantes.

A peça é inspirada em oito valores e cada um está representado por um diamante negro nas facetas da joia octogonal, esculpido em ouro amarelo.

O centro do anel simula a taça com a palavra "Libertadores"; em seu contorno, está o título da premiação "Best Of The Tournament" (Melhor da temporada); nas laterais, estão representadas a Bridgestone, como idealizadora do prêmio, e a taça estilizada da competição.

O interior do anel também apresenta detalhes especiais: uma safira amarela, uma safira azul e um rubi homenageiam o local da decisão com a inscrição "Ecuador 2022, Guayaquil". No total, a joia possui 28 gramas de ouro 18 quilates e 128 pedras preciosas, que eternizarão a melhor performance do campeonato.

No primeiro ano da ação, em 2019, Bruno Henrique levou para casa um anel de 128 diamantes. Em 2020, Marinho foi o destaque e faturou a joia com 131 diamantes, desenvolvida em homenagem ao estádio do Maracanã. Já na edição 2021, Gabigol foi eleito o melhor jogador e recebeu um anel com 122 diamantes, no formato do Estádio Centenário, onde aconteceu a grande final.

Os cinco atletas disputam o prêmio nesta temporada são: Vítor Roque e David Terans, do Athletico-PR, e Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo.

A votação para decidir quem vai ganhar o anel cravejado de diamantes é popular. Os torcedores podem participar através da plataforma www.fanbridgestone.com.