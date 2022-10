SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aparência de Antony no FIFA 23 virou motivo de piadas na internet. O atual jogador do Manchester United apareceu careca e sem sobrancelhas após uma nova atualização feita pela EA Sports no game.

Entretanto, o brasileiro não foi o único afetado pelo bug. Outros jogadores como Lisandro Martínez, também do Manchester United, e Rafael Leão, do Milan, apresentaram as mesmas 'mudanças' em suas faces no jogo.

Com classificação geral de 82, Antony já possui duas cartas no modo Ultimate Team, um dos mais utilizados pelos fãs do jogo. Além da original, o brasileiro recebeu recentemente uma cartinha na versão 'Ones to watch', que são destinadas a jogadores que devem ser observados ao longo da temporada e que ganharão aumento nas notas a depender do desempenho do atleta no mundo real.

Nas redes sociais, o novo 'Antony Careca' virou protagonistas de memes e brincadeiras por quem joga o FIFA 23. Para alguns, a versão sem cabelo do jogador está melhor do que a original. Outros preferiram brincar com a onda de 'calvos' no futebol.

A brincadeira não ficou apenas entre os brasileiros, mas também se estendeu aos fãs do jogo ao redor do mundo. "Por que meu Antony está careca?", escreveu uma pessoa. "Não sabia que o Antony é careca", disse outra.