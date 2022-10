Twitter Arrascaeta - Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o meio-campista Arrascaeta, do Flamengo, levantou mais um troféu no Maracanã: o de "Bola de Ouro" da competição, dado ao melhor jogador do torneio.

O camisa 14 rubro-negro disputava o título com Renato Augusto, do Corinthians, e recebeu o prêmio minutos depois de Rodinei assegurar o tetracampeonato da competição nacional, na noite desta quarta-feira (19).

Já o goleiro Cássio levou a melhor sobre Santos e ficou com a "Luva de ouro", prêmio dado ao melhor arqueiro do torneio.

As eleições, porém, não têm relação com o desempenho dos jogadores nos dois jogos da final. Isso porque a votação ?aberta ao público do dia 3 de outubro? foi realizada pelo site oficial da Copa do Brasil.

Diante de um Maracanã lotado, o Flamengo garantiu o tetracampeonato da Copa do Brasil após vitória por 6 a 5 nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida terminou empata por 1 a 1. Já a ida, na última semana, na Neo Química Arena, ficou em 0 a 0.

CHUTEIRA DE OURO

A Copa do Brasil também anunciou os vencedores da "Chuteira de Ouro". O prêmio foi dividido entre Giuliano, do Corinthians, e Germán Cano, no Fluminense, ambos com cinco gols marcados.