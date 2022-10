SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bicampeã olímpica, Jaqueline está há mais de um ano longe das quadras. Mesmo assim, a palavra "aposentadoria" não passa pela cabeça da jogadora de vôlei de 38 anos, que agora brilha na internet como influenciadora e apresentadora de podcast, e tudo regado a muito bom humor.

Jaqueline é daquelas que "aproveita o momento" e vive o presente. Sem clube desde o fim de sua terceira passagem pelo Osasco, em 2020, ela tem aproveitado a "pausa" no vôlei para entreter seus seguidores com diversos vídeos no Instagram. E quem "sofre" é o marido Murilo, jogador do Sesi-SP e principal "alvo" da dona de duas pratas em Mundiais femininos.

"Estou aproveitando o momento. Querendo ou não, pode ser que seja o momento de parar do vôlei, ou também não. Sei que eu ainda posso dar algo ao vôlei, estou bem fisicamente, me cuido pra caramba. Por isso não gosto de falar 'ai, parei', porque chega no final do ano e acontece de eu voltar. Já vi muita gente falar que se aposentou e voltar a jogar", explicou Jaque em entrevista ao UOL Esporte durante participação no Nescau Summit 2022, em São Paulo, ao lado do técnico José Roberto Guimarães.

Entre uma pose e outra ao lado do ex-técnico, Jaque brincou sobre uma eventual convocação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, mesmo tendo se despedido da amarelinha em 2018. Zoeiras à parte, ela deixou claro que está desfrutando do lado influenciadora, ao lado de seu 1,7 milhão de seguidores.

"Estou aproveitando muito esse meu momento. Quem me conhece sabe que eu sempre fui das redes sociais, de comunicação com pessoas, sempre falei mais que o homem da cobra, sempre gostei de ser desse jeito. Estou vivendo algo muito diferente, e isso é muito bom", completou.

Fortalecida pelas redes sociais e feliz com as respostas de seus seguidores, Jaqueline sempre carregou consigo a "veia influenciadora". Além de comunicativa, ela sempre gostou "de postar fotos, fazer books". Uma personalidade bem diferente da de Murilo, que já chegou a ficar dias sem falar com a esposa por causa dos vídeos compartilhados nas redes.

"Às vezes estou brincando com o Murilo, faço vídeo e ele fica uns dois dias sem olhar na minha cara, mas aí eu nem ligo. Ele é realmente daquele jeito. Ele fica sem falar comigo real, mas acaba sendo muito engraçado, porque depois eu fico brincando e ele acaba esquecendo do que eu postei. Ou então eu faço um vídeo e falo que vou postar, se eu não postar na hora, ele apaga, como já aconteceu algumas vezes", revelou a jogadora.

PALMEIRAS

Pernambucana, Jaqueline torce para o Palmeiras e assistiu a um jogo das arquibancadas do Allianz Parque pela primeira vez na vitória por 1 a 0 sobre o Santos. E o carinho pelo clube paulista tem uma curiosa origem.

"Sempre torci para o Palmeiras. Eu comecei a gostar do Palmeiras porque eu estudava num colégio onde o nosso uniforme era igual ao do Palmeiras (com listras verticais verdes e brancas). Então eu acabei gostando do Palmeiras naquela época. Também amo o Sport, que foi a equipe que eu comecei a jogar, mas aqui em São Paulo tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, e eles têm me dado um retorno super legal, sempre me convidam para ir aos jogos", contou.