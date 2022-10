Divulgação - Ginasta Simone Biles

Não é só de preparo físico que se vive um atleta. É fato incontestável a relevância de um bom preparo emocional e mental para o desempenho das atividades esportivas, principalmente em esportes competitivos. A competição e a pressão que a acompanha são pontos importantes em praticamente qualquer esporte. Apesar de também afetar os atletas amadores, torna-se mais evidente quando falamos de atletas profissionais. Durante a realização da Olimpíada de 2021 em Tóquio, por exemplo, a ginasta Simone Biles – favorita ao título da modalidade solo – desistiu de competir na final em razão de sua saúde mental, trazendo à tona essa temática muito importante.



De fato, os fatores emocionais são amplificados em esportes de alto rendimento, onde existe, por conta da popularidade das competições, uma exposição excessiva do atleta, o que pode causar severos danos psicológicos permanentes. Os jogadores são responsáveis por manter sua imagem perante os torcedores e a imprensa, assim como o seu desempenho nas competições também possui uma parcela importante de responsabilidade em mercados ligados aos esportes, como a venda de produtos com seu nome, propagandas e publicidade ligadas à sua modalidade.

Todas essas responsabilidades somadas a grande exposição, que existe dentro dos esportes competitivos, podem esgotar mentalmente os atletas.



Todas essas responsabilidades somadas a grande exposição, que existe dentro dos esportes competitivos, podem esgotar mentalmente os atletas.



Burnout e Overtraining: Efeitos colaterais de uma Saúde Mental deteriorada?



Um termo bastante conhecido no mundo dos negócios é o “burnout”, mas não só nesse universo que essa síndrome pode se manifestar. A Síndrome de Burnout ou do esgotamento profissional é um transtorno emocional caracterizado por altos níveis de estresse, exaustão mental e cansaço físico extremo. Ela é desencadeada por um trabalho desgastante, seja por uma demanda excessiva, um ambiente altamente competitivo, que tenha muitas responsabilidades ou ainda que combine esses fatores.



Não é difícil entender a razão da Síndrome de Burnout ser uma condição que acomete os atletas de alto rendimento, uma vez que esse é um dos nichos de altíssima competitividade.



Muitas vezes, a diferença no pódio é determinada em poucos milímetros ou em milissegundos e, na busca constante pela superação, os atletas acabam cometendo um grande erro: o overtraining – termo em inglês utilizado para designar um excesso de exercícios físicos sem respeitar os limites do corpo para recuperação adequada. Enquanto o burnout é o esgotamento mental, o overtraining é o esgotamento físico do atleta, e essa é uma combinação bastante perigosa.



Todas essas questões envolvem, de alguma forma, a saúde mental dos atletas, pois a busca incansável pelo sucesso cobra preços que muitas vezes, os jogadores não estão dispostos a pagar, mas que acabam tendo que lidar com isso em algum momento da vida.



Existem maneiras de praticar esportes competitivos e manter em dia a Saúde Mental?



Existem várias maneiras de não levar a busca ao sucesso dentro do esporte de uma maneira que prejudique sua saúde mental. Uma dessas formas é não possuir uma expectativa sobre você que seja fora da realidade, ou que impeça com que você aproveite outras áreas da sua vida. É sabido que o excesso de expectativa sobre si mesmo, pode causar decepções muito mais duradouras e nocivas, mentalmente falando.



Contar sempre com ajuda profissional, como o auxílio de um psicólogo para ajudar a lidar com as pressões, Além disso, existem técnicas que podem atenuar, de maneira saudável, o estresse e a pressão das competições esportivas, como a prática regular de meditação, que pode auxiliar no processo de manter a saúde mental em dia.