E.C. Villa Real - Villa Real garante vaga nas quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro

O Villa Real empatou em 0 a 0 com o Nacional de Uberaba, na tarde deste sábado (01), no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora. Com o resultado a águia juiz-forana se classificou para as quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Por ter vencido o jogo de ida das oitavas o empate garantiu a classificação da equipe.

O JOGO

Jogando com o regulamento embaixo do braço, o Villa Real propôs um jogo inteligente e não sofreu com os ataques da equipe de Uberaba. No primeiro tempo, Ésio fez duas boas defesas que garantiram o 0 no placar. Aos 36 minutos, Dane carimbou o travessão após uma linda cobrança de falta e aos 39 minutos Ésio trabalhou novamente.

Na segunda etapa logo aos 3 minutos Ésio, mais uma vez, garantiu que o Nacional não balançaria a rede da equipe juiz-forana, foi o único lance de perigo da equipe adversária, que não conseguia furar a defesa do Villa Real. Aos 50 minutos a árbitra, Francielly Fernanda Lima de Castro, soou o apito pela última vez. Festa nas arquibancadas e a águia nas quartas.

FALA PROFESSOR

Ao fim da partida o técnico Rafael Novaes analisou. "O regulamento mudou, não é mais primeira fase. Agora é mata-mata, não adianta nada construir um placar como construímos fora de casa e vir aqui e jogar todo aberto. A gente sabia que eles iam tentar propor o jogo. Graças a Deus, na semana passada jogamos muito fora de casa e matamos o jogo lá. Hoje o nosso time foi muito mais tático do que o time que propôs, sabíamos que eles iam vir pra cima e jogamos mais no contra-ataque. Tivemos a possibilidade de fazer gols, mas a bola não entrou".

PRÓXIMO DESAFIO

Nas quartas de final o Villa Real enfrenta o Itabirito. A equipe já é conhecida do time juiz-forano, a única derrota na fase de grupos do Itabirito foi exatamente para o Villa Real.

O primeiro jogo é neste sábado (08), ás 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. O jogo da volta acontece no dia 15 de outubro em Betim. Para as partidas decisivas Rafael Novaes poderá contar com o retorno do lateral Eldinho, que cumpriu suspensão na partida contra o Nacional.

VILLA REAL

Ésio, Adson, Emerson, Nogueira, Luan, Batata, Maicon Mogango, Ramon Caraci (Gabriel Sá), Dane (Rhuan), Ramonzinho e Lucas Evaristo (Wellitin)

NACIONAL

João Vitor, Cleison, Lucas (Brayan), Pedro Túlio, Lucas (Robson), Negrada (Gabriel), Rafael Augusto, Lucão, Breno, Gabriel (Kaio), Lucas (Matheus)

Árbitra: FRANCIELLY FERNANDA LIMA DE CASTRO

Árbitro Assistente 1: GABRIEL LUIS SANTOS

Árbitra Assistente 2: ÉRICA MARA DA SILVA LOPES

Quarto Árbitro: MARCIO TAVARES DA SILVA

Cartões Amarelos: Rafael (Nacional) 9'/1T; Ramon (Villa Real) 29'/1T; Gabriel (Nacional) 31'/1T; Pedro (Nacional) 22'/2T; Wellitin (Villa Real) 25'/2T; Lucas (Nacional) 26'/2T; Maicon Mogango (Villa Real) 40'/2T; Gabriel (Nacional) 43'/2T

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio