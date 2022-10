SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A menos de dez dias para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Vítor Pereira, técnico do Corinthians, ainda tem dúvidas em relação à participação de Maycon contra o Flamengo. O meio-campista está quase recuperado de uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo e provavelmente ficará à disposição, mas dois fatores fazem com que a volta dele já como titular não seja tão simples.

O primeiro deles é a falta de ritmo de jogo. Fora dos gramados há dois meses -a lesão ocorreu no dia 2 de agosto?, Maycon segue em processo de recondicionamento físico e ainda não voltou a trabalhar com o restante do grupo, de acordo com Pereira. Dessa forma, o camisa 5 continua sendo desfalque para o time alvinegro no jogo contra o Juventude, às 21h30 de amanhã (4), em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a 14ª partida seguida que ele perderá por causa do problema médico.

"Maycon ainda está em um processo de transição, mas julgo que estará quase, terá mais uns dias e depois acredito que vai se juntar à equipe. Portanto, o Rafael Ramos está pronto, os outros dois [Maycon e Júnior Moraes], quase", afirmou Vítor Pereira, após a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no último sábado, ao ser questionado sobre a situação dos lesionados do Corinthians.

Outro motivo que dificulta e ameaça a titularidade de Maycon, que era absoluto na equipe antes de se lesionar, é o entrosamento dos meio-campistas considerados ideais por Vítor Pereira durante sua ausência. O português consolidou e encaixou o setor com Fausto Vera e Du Queiroz lado a lado, além de Renato Augusto mais à frente na armação de jogadas. Na maior parte do tempo de preparação para a decisão até aqui, esse foi o trio que o treinador trabalhou no dia a dia.

O argentino se tornou praticamente intocável no esquema e formou boa parceria com o garoto revelado pela base, que vive momento de oscilação. Apesar disso, Du Queiroz tem a confiança do técnico e está fisicamente muito mais 'inteiro' que Maycon, ao menos para o jogo de ida.

O Corinthians adota cautela e, claro, prioriza a total recuperação de Maycon visando a final, quando deverá estará apto para ser utilizado. Resta saber se começará logo de titular ou como opção no banco.

Há a possibilidade, ainda não confirmada, de o meio-campista voltar a ser relacionado e ganhar minutos no jogo contra o Athletico-PR, no sábado (8), às 21h, na Neo Química Arena, o último antes do primeiro jogo da final contra o Flamengo. Seria uma espécie de "teste" para a ida da decisão. A tendência é que, nessa partida, o Timão seja escalado com escalação praticamente toda reserva.

Maycon está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim deste ano. Nesta segunda passagem no time alvinegro, o volante tem convivido com lesões. O camisa 5 só participou de 20 jogos ?e marcou dois gols? na atual temporada.

As finais contra o Flamengo estão marcadas para os dias 12 e 19 de outubro, sendo a ida na Neo Química Arena e a volta no Maracanã.