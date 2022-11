SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A menos de três semanas para o pontapé inicial da Copa do Mundo-2022, Neymar é o responsável por descolar um lugarzinho para o futebol brasileiro no top 10 da Chuteira de Ouro.

Com o gol marcado na vitória por 4 a 3 sobre o Troyes, no sábado, o atro do Paris Saint-Germain chegou a 10 tentos anotados no Campeonato Francês e subiu para a décima colocação do prêmio destinado ao artilheiro máximo das ligas nacionais da Europa na temporada.

O meia-atacante de 30 anos soma agora 20 pontos na corrida pelo troféu e aparece empatado com outros quatro jogadores (entre eles, o inglês Harry Kane, do Tottenham) na posição mais baixa do top 10.

Neymar está 14,5 pontos atrás do norueguês Amahl Pellegrino, do Bodo/Glimt, que ainda permanece à frente do compatriota Erling Haaland (Manchester City) e lidera a Chuteira de Ouro. Para alcançar o primeiro colocado, o brasileiro precisa anotar mais oito gols.

Sem grandes goleadores consagrados no cenário internacional na atualidade, o Brasil já completou 20 anos de jejum. A última vez em que o país do futebol faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting.

O ex-centroavante do Grêmio também levantou o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já havia colocado a terra pentacampeã mundial no lugar mais alto do pódio.

Além de Neymar, apenas mais um brasileiro aparece no top 50 desta temporada: Renan Oliveira, do Zalgiris Vilnius (Lituânia), que ocupa o 43º lugar (15 pontos). Roberto Firmino (Liverpool) e Vinícius Júnior (Real Madrid), os próximos jogadores do país no ranking, estão em 91º.

O maior vencedor da história do prêmio é Lionel Messi, que levantou seis troféus (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019). Nesta temporada, o craque argentino marcou sete vezes pelo PSG na Ligue 1 francesa e aparece na 55ª posição (14 pontos).

Já o português Cristiano Ronaldo, detentor de quatro taças (2007/08, 2010/11, 2013/14 e 2014/15), só fez um gol pelo Manchester United na Premier League inglesa e não está nem entre os 500 primeiros na classificação.

O "Blog do Rafael Reis" publica semanalmente, sempre às terças-feiras, parciais da corrida pelo posto de artilheiro máximo do Velho Continente. Essa seção ficará paralisada apenas durante o período de disputa da Copa do Mundo.

Confira a classificação da Chuteira de Ouro

1 - Amahl Pellegrino (NOR, Bodo/Glimt): 34,5 pontos (23 gols)

2 - Erling Haaland (NOR/Manchester City): 34 pontos (17 gols)

3 - Robert Lewandowski (POL/Barcelona): 26 pontos (13 gols)

4 - Bobur Abdikholikov (UZB/BGU Minsk): 23 pontos (23 gols)

5 - Alexander Jeremejeff (SUE/BK Häcken): 22 pontos (22 gols)

Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain): 22 pontos (11 gols)

Raimond Krollis (LET/Valmiera): 22 pontos (22 gols)

8 - Ole Christian Saeter (NOR/Rosenborg): 21 pontos (14 gols)

Tobias Heintz (NOR, Sarpsborg): 21 pontos (14 gols)

10 - Harry Kane (ING/Tottenham): 20 pontos (10 gols)

Marcus Antonsson (SUE/IFK Värnamo): 20 pontos (20 gols)

Neymar (BRA/Paris Saint-Germain): 20 pontos (10 gols)

Sölvi Vatnhamar (FAR/Vikingur Gota): 20 pontos (20 gols)

Zakaria Beglarishvili (GEO/Levadia): 20 pontos (20 gols)