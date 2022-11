Redes Sociais - Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Josimar Júnior, presidente da Galoucura (maior torcida organizada do Atlético-MG), publicou nesta terça-feira (1º) uma sequência de stories no Instagram mostrando membros da organizada furando bloqueios na BR-381, que estava atrapalhando o trajeto deles a caminho de São Paulo.

O Atlético-MG enfrenta o Tricolor paulista nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Os integrantes da Galoucura estão a caminho da capital paulista para torcer pelo Galo.

"Se precisar da Tropa do Fura Bloqueio chama os Galoucura. Todos bloqueios que tiver vamos tirar, desgraça. É a Galoucura. Onde tiver bloqueio, a gente vai passar passando. Tem bloqueio pros Galoucura não, vamos ver o Galo independente de qualquer coisa", diz Josimar nos vídeos publicados.

"Apaga essa porr* aí. Pode tirar. Vem fazer palhaçada aqui não", diz outro torcedor.

"Disk Bloqueio. Viu algum bloqueio em estradas de MG? Entre em contato com a Galoucura", diz uma imagem divulgada pela torcida.

Em setembro deste ano, a Galoucura já havia lançado o 'Disk Balada' ? para que torcedores denunciem jogadores atleticanos em bares de Belo Horizonte durante a noite.

No início da tarde de hoje, a Polícia Rodoviária Federal informou que há 267 pontos de interdição ativos nas estradas federais em todo país, em atos com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), liderados por defensores de golpe que não aceitam o resultado das eleições.

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a PM (Polícia Militar) dos estados a desbloquear vias federais, estaduais e municipais que estejam com trânsito interrompido e disse que os responsáveis pelos bloqueios podem ser multados e presos em flagrante pela corporação.