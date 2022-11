CPB - Reprodução

A partir desta sexta-feira (04) até domingo (06), Juiz de Fora recebe a 1ª Edição do JIMI Paradesporto. A competição, que é realizada pela Sedese, com execução da Associação Mineira do Paradesporto tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, esportes e lazer, com foco no esporte de participação para pessoas com deficiência e desenvolver as modalidades paradesportivas no Estado, despertando talentos para o esporte.



As modalidades disputadas serão Natação e Atletismo e estão confirmados 272 aletas com deficiênciade 21 municípios mineiros competindo nas modalidades. Ao total, estão envolvidas no evento 512 pessoas entre comissão técnica, arbitragem, coordenação, staff e atletas.

Durante o evento, acontecerá uma Capacitação Paradesportiva - gratuita - de Introdução ao Atletismo e Natação para pessoas com deficiência com chancela do Comitê Paralímpico Brasileiro.

A modalidade natação será transmitida ao vivo, fato inédito no paradesporto, e o link será disponibilizado no site do JIMI Paradesporto para que os familiares e toda a comunidade assistam a competição.

Todas as informações sobre o evento paradesportivo podem ser encontradas aqui.