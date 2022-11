SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com desfalques, o Santos do técnico Orlando Ribeiro faz testes no meio-campo para enfrentar o Atlético-GO nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro começou a rodada na 12ª colocação, com 43 pontos.

O time praiano não conta com Rodrigo Fernández (suspenso) e Ed Carlos (lesão no ombro). Camacho e Carlos Sánchez devem ser titulares. A dúvida está entre Carabajal e Luan. Vinicius Zanocelo, titular até a chegada de Orlando, treina no terceiro time. Sandry perdeu algumas atividades por conta de problemas pessoais.

No último sábado, Luan formou o meio-campo com Camacho e Sánchez. Nesta segunda-feira (31), o trio foi formado por Camacho, Carabajal e Sánchez. A definição deve ocorrer horas antes da bola rolar.

O lateral-direito Madson está suspenso e será substituído por Nathan. Maicon e Luiz Felipe estão recuperados de lesões na coxa e ficam à disposição do Santos

Ângelo também deve figurar novamente entre os titulares. O atacante de 17 anos voltou a ter sequência como titular e tem sido um dos poucos destaques do time alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Ângelo esteve entre os 11 iniciais nas últimas sete partidas do Santos e está perto de igualar a sua melhor marca na temporada. No início do ano, ele foi titular em oito jogos consecutivos.

O protagonismo de Ângelo aumentou depois da lesão na coxa de Soteldo, que não deve mais atuar em 2022. Ângelo sente a falta do camisa 10, mas tenta chamar a responsabilidade.

A provável escalação inicial desta quarta tem: João Paulo, Nathan, Eduardo Bauermann, Alex (Maicon) e Felipe Jonatan; Camacho, Carlos Sánchez e Carabajal (Luan); Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Atlético-GO, por sua vez, será desfalcado por Edson Fernando, Willian Maranhão e Airton, todos suspensos. O técnico Eduardo Souza deve ir a campo com: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (2)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere