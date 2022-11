SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a derrota contra o Flamengo na final da Copa Libertadores, o Athletico-PR volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, nesta quarta-feira (2), na Arena da Baixada, em Curitiba. A equipe paranaense é a sexta colocada da competição e busca vitórias para se garantir na fase de grupo do torneio internacional mais uma vez.

Do outro lado da classificação, o Goiás ocupa a 13ª posição com 43 pontos e busca a parte de cima da tabela.

Para o jogo deste feriado de Finados, o time goiano terá o retorno do zagueiro Caetano, o volante Auremir, o lateral-direito Maguinho e o meia Marquinhos Gabriel. No entanto, Sávio está fora com problemas musculares e Lucas Halter não poderá atuar na defesa por questões contratuais. Os 11 titulares do time alviverde devem ser: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Hugo; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Do outro lado, Felipão cumpre suspensão e não poderá acompanhar o Athletico-PR do gramado, assim como os atacantes Pablo e Cuello. A equipe, comandada provisoriamente por Paulo Turra, deve jogar com: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana; David Terans, Vitinho e Vitor Roque.

Após o confronto em casa, o Athletico-PR viaja para Porto Alegre (RS), onde enfrenta o Inter no sábado (5), no Beira-Rio, enquanto o Goiás volta para casa, onde receberá o já rebaixado Juventude, na Serrinha, no mesmo dia.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 16h00 (de Brasília) desta quarta (2)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Transmissão: Twitch (Canal do Casimiro)