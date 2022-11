SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Napoli por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (1), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No confronto entre duas equipes classificadas, o placar foi construído com o gols de Mohamed Salah e Darwin Núñez no final da partida.

Apesar da vitória, os comandados de Jurgen Klopp não conseguiram chegar à primeira colocação do Grupo A. A equipe de Luciano Spalletti perdeu sua invencibilidade, mas manteve a a liderança.

Agora, os dois clubes aguardam o sorteio do mata-mata da Liga dos Campeões para conhecer suas chaves e seus adversários das oitavas de final. Lembrando que os Reds vão estar no pote 2 e os italianos no 1.

O Liverpool volta a campo para enfrentar o Tottenham no domingo (06), às 13h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Já o Napoli encara a Atalanta, no sábado (05), às 14h (de Brasília), pelo Italiano.

Com esse resultado, o Napoli garantiu sua permanência no pote 1 e o Liverpool ficou no 2. Vale citar que as esquipe não podem se enfrentar nas oitavas de final, já que estavam no mesmo grupo, e também não pode ter confrontos de clubes do mesmo país.