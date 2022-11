SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela última rodada da Série B, o Grêmio recebe nesta quinta-feira (3) o Brusque e precisa de ao menos um ponto na Arena para garantir o vice-campeonato. O time gaúcho está três pontos a frente de Bahia e Vasco, que completam o atual G4 da Série B com o já campeão Cruzeiro. O catarinense está rebaixado para a terceira divisão.

A direção do Grêmio vende ingressos a partir de R$ 9 para mobilizar a torcida para o confronto em casa, que define a posição da equipe no campeonato.

Nesta quinta, Renato Gaúcho, técnico do clube tricolor de Porto Alegre, testará o terceiro goleiro Adriel, 21, de 1,95. Será a segunda partida como profissional do jogador, depois de estreia sem sofrer gols contra o Santa Cruz pela Recopa Gaúcha. O treinador negocia renovação para 2023 e pede reforços para a disputa da série A.

Os também jovens arqueiros Brenno, 23, e Gabriel Grando, 22, têm temporada de apresentações instáveis e falharam em se firmar na titularidade. A contratação de nome experiente para a posição deve estar entre as prioridades da diretoria o Grêmio para 2023, a ser eleita neste mês.

Desfalcam a equipe gaúcha o ponta Ferreira e o atacante Biel, ambos em recuperação de lesão muscular na coxa. O zagueiro Bruno Alves faltará ao jogo após perder a preparação por ficar preso em bloqueio de rodovia catarinense por golpistas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Geromel, ídolo da defesa do Grêmio, retorna a lista de relacionados, após duas semanas de dispensa em função da conquista antecipada do acesso para a Série A.

Com isso, Renato Gaúcho deve escalar nesta quinta: Adriel; Leonardo Gomes, Natã, Kannemann e Nicolas; Villasanti, Thiago Santos e Bitello; Gabriel Silva, Emerson e Guilherme.

O Brusque teve de adiar a viagem para Porto Alegre de terça-feira (1º) para quarta (2) por causa dos protestos bolsonaristas em Santa Catarina. A diretoria do clube catarinense não informou qual meio de transporte adotaria.

Já rebaixado, o clube do interior de Santa Catarina tem renovado o contrato de atletas-chave para a disputa no próximo ano de Recopa do estado, Campeonato Catarinense e terceira divisão, sob o comando do atual técnico Gilson Kleina. Airton e Rodolfo Potiguar se garantiram para 2023.

Potiguar retorna ao elenco do Brusque contra o Grêmio, após cumprir suspensão automática no empate com o CRB. Mas Matheus Trindade e Wallace, capitão da equipe, perdem a partida pelo terceiro cartão amarelo.

Uma provável formação titular de Kleina tem: Jordan; Pará, Eduardo Alemão, Ianson e Airton; Felipe, Rodolfo, Jailson, Avaro e Baya; Fernandinho.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 20h00 (de Brasília) desta quinta-feira (3)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere