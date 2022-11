SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid fez valer seu favoritismo nesta quarta-feira (2) e bateu o Celtic por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partida contou com três pênaltis marcados ainda no primeiro tempo. Luka Modric e Rodrygo converteram as cobranças para o time da casa, enquanto Juranovic parou em Courtois.

Após construir as duas jogadas que resultaram em pênaltis para o Real Madrid, Marco Asensio marcou o terceiro gol da equipe aos seis minutos da segunda etapa. O espanhol de 26 anos completou de primeira um cruzamento de carrinho de Carvajal sem dar chance para o arqueiro do Celtic.

Aos 15, Asensio acionou Valverde pelo lado direito, que cruzou na medida para Vinícius Jr. na pequena área. O brasileiro apenas empurrou a bola para marcar na goleada madrilena.

Com o resultado, o clube merengue assegurarou a primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos, e estão no pote 1 do mata-mata da Champions. O RB Leipzig, com 12, classificou-se em segundo, enquanto o Shakhtar terminou com seis e com a vaga na Liga Europa. Já o time escocês ficou na lanterna, com apenas dois pontos somados.

Melhor jogador do mundo, Benzema ficou à disposição de Ancelotti após se recuperar de dores musculares. O atacante francês começou como opção no banco de reservas e entrou na metade da segunda etapa.

Agora, o atual campeão da Champions aguarda o sorteio dos duelos da próxima fase para saber quem será o seu adversário. Nas oitavas, o Real Madrid enfrentará necessariamente uma equipe que não seja da Espanha e que tenha terminado na segunda colocação na fase de grupos.

*

REAL MADRID

Courtois; Carvajal (Nacho), Alaba (Lucas Vázquez), Militão (Vallejo) e Mendy; Kroos, Modrid (Ceballos) e Valverde; Asensio, Vini Jr (Benzema) e Rodrygo. T.: Carlo Ancelotti.

CELTIC

Joe Hart; Juranovic, Jenz, Starfelt e Taylor; O'Riley, Mooy (Turnbull) e Hatate (Abildgaard; Abada (Jota), Maeda e Kyogo (Giakoumakis). T.: Ange Postecoglou.

*

Onde: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Quando: Às 14h45 desta quarta (2)

Gols: Modric (RMA), aos cinco minutos, e Rodrygo (RMA), aos 19 do primeiro tempo; Asensio (RMA), aos seis, Vini Jr (RMA), aos 15, Valverde (RMA) aos 25, e Jota (CEL), aos 38 da segunda etapa

Cartões amarelos: Kyogo (CEL)