Considerado uma das maiores revelações dos últimos anos no futebol nacional, o atacante Endrick vive a expectativa de ser titular pela primeira vez no Palmeiras. O jovem de 16 anos, que tem multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 304 milhões), é uma das opções do técnico Abel Ferreira para sair jogando nesta quarta-feira (2), diante do Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o Leão do Pici vale o 11º título nacional ao Verdão, de forma antecipada, em caso de vitória. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. A equipe paulista, porém, pode jogar com a conquista assegurada se o Internacional não derrotar o América-MG no jogo que começa às 16h, no Independência, em Belo Horizonte.

Sempre começando no banco de reservas, Endrick acumula 106 minutos como profissional desde a estreia, em 6 de outubro, na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Allianz Parque. Ele foi a campo em quatro partidas e marcou os dois primeiros gols da carreira adulta no último dia 25, ao decidir o triunfo alviverde sobre o Athletico-PR, por 3 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba.

“Ele é um menino extremamente talentoso. Temos todo o aparato dentro do Palmeiras para cuidar e desenvolver cada vez mais o talento dele, mas com muito critério e responsabilidade. Ele terá todas as oportunidades para mostrar esse talento. Sempre deixando claro que é nosso técnico quem define isso [sobre ser titular]”, argumentou a presidente do Verdão, Leila Pereira, em entrevista coletiva na cerimônia de lançamento do Campeonato Paulista, em São Paulo.

Campeão e artilheiro desde a base, Endrick é monitorado por clubes do exterior desde antes de estrear no time profissional do Palmeiras. Veículos de imprensa do exterior têm colocado o atacante na mira de equipes como Barcelona, Real Madrid (ambos Espanha) e Paris Saint-Germain (França). Segundo a dirigente alviverde, porém, não há nenhuma tratativa nesse sentido.

“Até hoje não recebi nenhum contato de clubes do exterior para conversar sobre o Endrick. Vocês [jornalistas] sabem que ele só pode ir para o exterior com 18 anos. Nosso objetivo é sempre manter a base do nosso elenco, que é muito forte, pois só assim continuaremos a ser protagonistas. É o que queremos, conquistar títulos”, afirmou Leila.

Líder do Brasileirão com 74 pontos, dez à frente do Inter, segundo colocado, o Palmeiras deve encarar o Fortaleza com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

