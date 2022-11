SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Avaí por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2), na Ressacada, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista abriu o placar aos 12min do segundo tempo com Artur, que aproveitou a sobra de um escanteio e bateu firme para marcar. Dez minutos depois, Helinho cabeceou para ampliar.

O gol dos donos da casa saiu, de pênalti cobrado por Kevin, aos 44min da etapa final.

Com o resultado, o clube de Bragança Paulista se mantém na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Décimo terceiro colocado, o Bragantino chegou a 44 pontos.

Já a equipe catarinense, praticamente rebaixada, se mantém na penúltima colocação, com 28 pontos.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Artur (BRA), aos 12min do 2º tempo; Helinho (BRA), aos 22min do 2º tempo; Kevin (AVA), aos 44min do 2º tempo

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Jean Cléber (Jean Pyerre), Renato (Lucas Silva) e Eduardo (Raphael); Rômulo (Nathan) e Bissoli (Pablo Dyego). T.: Fabrício Bento

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva), Lucas Evangelista (Nathan Camargo) e Hyoran (Jan Hurtado); Artur (Gabriel Novaes), Carlos Eduardo (Sorriso) e Helinho. T.: Maurício Barbieri