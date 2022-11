SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, anunciou através de suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (3) que está se aposentando do futebol aos 35 anos. O defensor avisou aos torcedores do clube que o jogo contra o Almería, neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, será o último de sua carreira.

"Vocês, culers, me deram tudo, e agora que os sonhos dessa criança se tornaram realidade, quero dizer a vocês que é hora de fechar esse círculo. Sempre disse que depois do Barça não haveria outro time, e assim será. Este sábado será meu último jogo no Camp Nou", diz Piqué no vídeo.

O defensor experiente perdeu espaço nesta temporada na equipe com as chegadas de Jules Koundé, Andreas Christensen e Marcos Alonso (que apesar de ser lateral também foi utilizado por Xavi como zagueiro).

Criado nas categorias de base da equipe, Piqué passou por 15 temporadas no Barça e empilhou títulos: conquistou oito vezes o Campeonato Espanhol, sete vezes a Copa do Rei, seis vezes a Supercopa da Espanha, três vezes a Liga dos Campeões, três vezes a Supercopa da Uefa e três Mundiais de Clubes.