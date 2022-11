SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo direto valendo a vaga nas oitavas de final da Liga Europa, o Manchester United venceu a Real Sociedad por 1 a 0, gol de Alejandro Garnacho, mas não foi o suficiente para conseguir a vaga direta nos playoffs. Os dois times, que lideravam o grupo E, fecharam a fase de grupos com a mesma pontuação (15), e no primeiro critério de desempate, o confronto direto, tudo igual de novo (1 a 0 nos dois duelos), e a primeira colocação foi definida no saldo de gols: 8 a 7 para os espanhóis.

O jovem Garnacho abriu o placar no estádio Anoeta logo aos 16 minutos, ao receber ótimo passe de Cristiano Ronaldo. Entrou na área e bateu de pé esquerdo para superar o goleiro Remiro e estufar a rede. O Argentino, aliás, se tornou o jogador mais novo não nascido na Inglaterra a marcar um gol em competições européias pelo United, com 18 anos e 125 dias. O recorde anterior era de ninguém menos que George Best, lendário jogador dos Diabos Vermelhos, aos 18 anos e 158 dias.

Com o resultado, a Real Sociedad avançou em primeiro do grupo G, e garantiu a vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa. Já os Red Devils enfrentarão um terceiro colocado e eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, que pode ser um dos seguintes clubes: Ajax; Bayer Leverkussen; Barcelona; Sportin-POR; RB Salzburg; Shakhtar; Sevilha ou Juventus.