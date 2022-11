SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo da prisão da ex-goleira da seleção americana de futebol, Hope Solo, presa em flagrante em março deste ano por dirigir bêbada com os dois filhos no carro nos Estados Unidos, foi divulgado nesta quarta-feira (2), em uma reportagem do telejornal Queen City News. As imagens foram feitas pela câmera do uniforme de um dos policiais.

A jogadora foi encontrada pelos policiais dormindo ao volante do carro com o motor ligado no estacionamento do Walmart. No vídeo, ela justificou a eles que tinha parado no local para tirar uma soneca porque estava cansada.

O policial suspeitou que ela estivesse alcoolizada e perguntou se havia bebido, mas a jogadora negou. Mas outro policial falou que podia sentir o cheiro de álcool e que ela estava completamente alheia a tudo o que estava acontecendo.

Durante a abordagem, Solo ligou para uma pessoa dizendo que estava tentando tirar uma soneca no estacionamento porque estava cansada. No vídeo, ela demonstra dificuldades na fala e se recusa a cooperar com os policiais enquanto seus dois filhos de 2 anos choravam no banco de trás do veículo.

Na época, a jogadora foi algemada e presa em flagrante por dirigir bêbada. Meses depois, Solo se declarou culpada e admitiu a luta contra o alcoolismo e disse que o episódio foi o maior erro da vida.