PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio se despediu de um campeonato que espera nunca mais disputar. Nesta quinta-feira (3), o Tricolor venceu o Brusque por 3 a 0, pela última rodada da Série B, com gols de Guilherme e Gabriel Silva, duas vezes. O resultado confirmou o segundo lugar na competição.

O time gaúcho já tinha conquistado o acesso e entrou em campo apenas para cumprir tabela. Ganhou sem dificuldades da equipe catarinense, que já tinha confirmado seu rebaixamento para a Série C. A vitória levou os comandados de Renato Gaúcho aos 65 pontos e garantiu o vice-campeonato. O Brusque, com 34 pontos, pode terminar em penúltimo dependendo do complemento da rodada.

O fim da temporada significa férias para os dois times e os próximos compromissos estão marcados para 2023.

Por mais que não tivesse grandes metas na partida, o Grêmio precisava se despedir bem do torcedor. Para tanto, não poderia ser dominado pelo rival. E não passou nem perto disso. Pelo contrário, foi absoluto e passeou contra o Brusque. Sem dificuldades, abriu o placar, ampliou e seguiu amplamente superior até o apito final, que foi comemorado pelo 'adeus' à Série B.

No último jogo da temporada, Guilherme conseguiu algo que tanto procurava: seu primeiro gol pelo Grêmio. Depois de driblar um marcador, bateu firme no canto de Jordan e saiu para comemorar.

Gabriel Silva já tinha marcado um gol no fim do primeiro tempo quando uma chance incrível se ofereceu. Campaz foi lançado, driblou já dentro da área e só rolou para o colega que entrou livre cara a cara com o goleiro do Brusque. Mas ele pegou errado na bola e colocou para fora. Depois de lamentar muito, ele teve nova chance e fez o tento. Dominou, driblou um rival e chutou no ângulo.

O Brusque, por sua vez, não conseguiu jogar. Desmotivado pelo rebaixamento, a equipe de Santa Catarina pouco esteve com a bola e se limitou a acompanhar o jogo do Grêmio. Correu um pouco, se esforçou na medida do possível, mas mostrou as fraquezas que o acompanharam ao longo da segunda divisão e ocasionaram o rebaixamento antecipado.

GRÊMIO

Adriel; Leonardo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Emerson), Villasanti (Lucas Silva) e Bitello (Thiago Santos); Gabriel Silva, Campaz (Pedro Lucas) e Guilherme (Janderson). Técnico: Renato Gaúcho.

BRUSQUE

Jordan; Pará (Edilson), Lucas Barboza, Sandro e Alex Ruan; Rodolfo, Balotelli (Felipe Manoel), Luiz Antônio e Jailson (Paulo Baya); Fernandinho (Neto) e Patrick (Mascote). Técnico: Gilson Kleina.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra e Karla Renata Cavalcanti de Santana (ambos de PE)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Pará, Lucas Barboza e Sandro (BRU); Gabriel Silva (GRE)

Gols: Guilherme (GRE), aos 19', e Gabriel Silva (GRE), aos 48'/1ºT; Gabriel Silva (GRE), aos 29'/2ºT