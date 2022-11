SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streamer Casimiro Miguel vai transmitir 22 jogos na Copa do Mundo do Qatar. A novidade foi publicada por ele em suas redes sociais. "Um jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé", escreveu.

A Globo, apesar de ter os direitos de transmissão na TV aberta, não tem exclusividade nas mídias digitais. Agora, haverá uma colaboração entre a LiveMode, parceira de Casimiro, com a Fifa.

Dentre esses jogos diários, estarão todos os da seleção brasileira. A final, no dia 18 de dezembro, também está contemplada no pacote digital.

Casimiro já havia transmitido jogos do Campeonato Carioca no começo do ano e os jogos do Athletico-PR como mandante no Brasileirão. No mês passado, ele pediu desculpas aos seguidores por ter ficado fora do ar enquanto exibia o jogo entre Athletico-PR e Palmeiras.

A partida do Campeonato Brasileiro não teve transmissão em canais do Grupo Globo, sendo exibida pela Furacão Live e pelo canal Casimito, na Twitch.