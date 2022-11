SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vasco e Bahia conquistaram neste domingo (6) o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes vão se juntar a Grêmio e Cruzeiro, formando os quatro times que vão disputar a elite do futebol nacional novamente a partir da próxima temporada.

O time carioca garantiu sua vaga na Primeira Divisão ao derrotar o Ituano, por 1 a 0, em Itu. A equipe paulista também tinha chance de obter o acesso, mas precisava ter vencido o confronto.

A tarefa do Ituano, porém, começou a ficar mais difícil com apenas quatro minutos, quando Lucas Dias foi expulso após cometer um pênalti. Dentro da grande área, ele impediu um gol com a mão. Na cobrança, Nenê colocou os visitantes em vantagem.

Mesmo com um a menos, os donos da casa não se intimidaram e lutaram pelo empate.

Pouco depois do intervalo, aos 11 minutos, o Vasco também perdeu um jogador. Andrey Santos foi expulso por uma dura falta em Aylon.

Os vascaínos, no entanto, conseguiram segurar a importante vitória para evitar que o clube disputasse a Série B pelo terceiro ano seguido.

Antes da partida, houve um confronto entre torcedores dos dois times nos arredores do estádio, em Itu.

De acordo com o portal UOL, balas de borracha e bombas de efeito moral foram utilizadas pelos policiais militares para dispersar a confusão.

Depois do episódio, os policiais acompanharam a torcida do Vasco e criaram uma espécie de barreira para evitar novos confrontos.

Em Alagoas, o Bahia venceu o CRB, por 2 a 1, e também está de volta à Série A. O time baiano terminou na terceira posição, com 62 pontos, empatado com Vasco, mas com vantagem no saldo de gols.

Já o Náutico, o Operário, o Brusque e o CSA caíram para a Série C.