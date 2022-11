Depois de anunciar os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar , nesta segunda-feira (7), no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Tite foi questionado, em entrevista coletiva, sobre a presença de Daniel Alves na lista. O lateral-direito, de 39 anos, atualmente defende o Pumas (México), mas não disputa uma partida oficial desde 24 de setembro e vem treinando com o time B do Barcelona (Espanha), atrás da melhor forma física. Ele é o jogador mais velho a ser chamado para defender o Brasil em um Mundial.

O veterano, que disputará o quarto Mundial da carreira, era dúvida, após ficar fora dos jogos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, os últimos antes da convocação desta segunda. Para começar a responder, Tite pediu ao preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian, que explicasse a ausência do lateral na ocasião, antes de justificar os papéis técnico e tático do jogador na equipe.

“O Dani não veio na convocação de setembro por causa de problemas físicos diagnosticados pelo nosso fisiologista. Ele estava com baixos níveis de potência e força. Dissemos a ele que precisava melhorar esses índices. E ele respondeu: missão dada é missão a ser cumprida. Ele mostrou grande evolução. Quero agradecer à comissão do Rafa Marquez [técnico do Barcelona B], que nos mostrou números que deram segurança no aspecto físico, mostrando que o Dani Alves, que treina com eles desde 12 de outubro, é o mesmo que esteve conosco em 2022 e na Olimpíada [em Tóquio, no Japão, no ano passado]. No aspecto físico, ele se encontra apto”, esclareceu Mahseredjian.

“As pessoas têm que entender que os laterais na equipe brasileira, na medida que temos pontas, são laterais construtores. A qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse sentido é impressionante, sendo um articulador, um organizador. Não temos nele um jogador que vai e volta. Essa é a função dele”, completou Tite.

Na outra ponta, o técnico brasileiro enalteceu a renovação do elenco que vai ao Catar, principalmente no setor ofensivo. Dos 26 convocados, 16 disputarão uma Copa pela primeira vez, sendo sete atacantes (entre os nove chamados): Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha, Richarlison, Pedro, Antony e Gabriel Martinelli. Os demais estreantes são o goleiro Weverton, os zagueiros Bremer e Éder Militão, os laterais Alex Telles e Alex Sandro, os volantes Fabinho e Bruno Guimarães e os meias Lucas Paquetá e Everton Ribeiro.

“Quero bater na tecla do equilíbrio. Isso é fundamental não só no esporte, mas na vida. Temos uma geração de atletas de alto nível, que estão se convocando. Não sou ‘eu’, eles estão buscando e o fazem na medida que têm versatilidade. Priorizamos atletas importantes no meio para frente, sem fugirmos à ideia de termos uma equipe equilibrada. Para vencermos em alto nível, precisamos de criação e gols. Temos uma parcela maior de atletas convocados nesse sentido, mas a consistência defensiva gera o ponto de equilíbrio para vencermos”, comentou Tite, detalhando, em especial, a presença de Martinelli, o mais jovem da lista, com 21 anos e três meses.

“Martinelli é um externo, um ponta agressivo, que tem sido um dos destaques do Arsenal, líder da Premier League [Campeonato Inglês]. É um jogador de transições em velocidade, esteve conosco em duas convocações e veio mantendo o alto nível. É um atleta que [se encaixa] nas características, no modelo de jogo. Precisamos de jogadores incisivos pelos lados”, concluiu o treinador.

Os convocados se apresentam à seleção na próxima segunda-feira (14), em Turim (Itália), onde o grupo se concentrará por cinco dias no centro de treinamento da Juventus, antes da viagem para Doha (Catar). A estreia na Copa será no próximo dia 24, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, contra a Sérvia. No dia 28, às 13h, o Brasil terá pela frente a Suíça, no Estádio 974. No dia 2 de dezembro, os comandados de Tite voltam ao Lusail, para encarar Camarões, às 16h, encerrando a participação no Grupo G, pela primeira fase.

