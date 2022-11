- Sonhando com vaga na Libertadores, São Paulo recebe o Internacional

São Paulo e Internacional se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (8), no estádio do Morumbi. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite a partida.

O Tricolor chega ao confronto ainda sonhando com a coquista de uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, uma vitória sobre o Colorado é fundamental.

Porém, o São Paulo terá de lidar com uma extensa lista de desfalques: Andrés Colorado, Alisson, Caio, Diego Costa, Eder, Igor Vinícius, Nikão, Rodriguinho, Arboleda, Miranda e Moreira. O lateral-direito Rafinha, que foi expulso no último final de semana diante do Fluminense, completa as ausências do time do Morumbi. Já o meio-campista Rodrigo Nestor volta de suspensão e pode ser acionado.

Na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, o meia-atacante Patrick demonstrou insatisfação com o técnico Rogério Ceni. O jogador se irritou após ter sido substituído ainda no intervalo do jogo, quando o São Paulo vencia por 1 a 0. Apesar disso, internamente a cobrança é vista como normal.

Desta forma, o São Paulo deve ir a campo com: Felipe Alves; Luizão, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Wellington, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

Já o Internacional joga as últimas duas partidas para cumprir tabela. Já classificado para a fase de grupos da Libertadores e sem chances de conquistar o Brasileiro, o Colorado enfrentará o São Paulo fora de casa e depois, na última rodada, o campeão Palmeiras em casa, com a meta de terminar o campeonato na 2ª posição para receber uma premiação melhor.

Na sua última exibição, diante do Athletico-PR, o gigante do Beira-Rio jogou bem e venceu por 2 a 0. No entanto, Mano Menezes também tem problemas para armar sua equipe. Ele não pode contar com os lesionados Edenilson, Mikael e Gabriel, além de Liziero, que pertence ao São Paulo.

Assim, o Internacional deve iniciar o confronto com: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Nos últimos dez jogos entre as equipes, o São Paulo venceu três, o Inter outras três e quatro terminaram em empate.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Internacional com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

