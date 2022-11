SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista de ondas grandes Felipe Cesarano, mais conhecido como Gordo, foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão em regime semiaberto por conta da morte de um sargento da Marinha após acidente ocorrido em dezembro de 2020, no Rio de Janeiro.

Condenado pela Justiça do Rio por homicídio culposo, Felipe Cesarano poderá recorrer em liberdade, mas estará proibido de dirigir veículos automotores pelo mesmo tempo da pena. Além disso, ele está proibido de deixar o país e terá de entregar o passaporte em 24 horas.

A decisão foi tomada ontem (7) pela juíza Simone de Faria Ferraz, da 23ª Vara Criminal.

No texto, a magistrada destaca que o surfista possui 124 infrações na carteira de motorista, sendo 88 por excesso de velocidade, "o que demonstra reiterado comportamento reprovável e de total desapego da norma penal".

"Por outra via, tendo em conta que o réu demonstrou interesse em se ausentar do país, o que poderá frustrar à correta aplicação da lei penal, imponho a medida de proibição de se ausentar do país", acrescenta o texto.

Felipe Cesarano estava na pista sentido zona sul da Autoestrada Lagoa-Barra, em São Conrado, quando perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e atingiu outro carro que estava no sentido contrário.

O sargento da Marinha Diego da Silva, de 36 anos, morreu na hora. Já o surfista teve ferimentos leves.

O militar servia no Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) Mattoso Maia. Diego estava a serviço da Marinha do Brasil, em um carro oficial do órgão quando o acidente ocorreu

Felipe Gordo é um dos maiores big riders (surfistas de ondas grandes) do mundo. Ele apareceu no filme "Jurassic World: Reino Ameaçado" sendo engolido por um dinossauro durante uma de suas ondas. O filme, exibido no Brasil em 2018, mostra a onda surfada por Gordo em Jaws, na Ilha de Maui, no Havaí, em 2016. Ele soube que estava nas imagens pelo amigo, também surfista Pedro Scooby.

O atleta tem um programa no canal OFF chamado A Casa do Gordo, no qual o espectador acompanha o dia a dia do surfista e seus amigos no Havaí, e também ficou conhecido por surfar em Nazaré, em Portugal, palco das maiores ondas do mundo.