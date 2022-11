SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, vai instalar telões para transmitir ao vivo os jogos da Copa do Mundo do Qatar.

Haverá um deles na área externa, embaixo da fachada do estádio, outro na entrada do museu e um terceiro dentro instituição, onde há uma espécie de arquibancada.

Nos dias de partidas da seleção do Brasil haverá uma roda de samba antes e durante o intervalo dos jogos.

Na segunda (7), o técnico Tite anunciou os 26 convocados para defender o Brasil na disputa. A lista foi divulgada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

Tags:

SP