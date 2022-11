Sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Botafogo recebe o Santos, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (10) no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite.

A equipe de General Severiano sabe que uma vitória nesta quinta é de grande importância para alcançar a classificação para o principal torneio de clubes da América do Sul. Após bater o Atlético-MG fora de casa pelo placar de 2 a 0 na última rodada, tanto os jogadores quanto a torcida do Botafogo confiam em mais um resultado positivo.

O técnico português Luís Castro não poderá contar com o goleiro Gatito Fernández, que sofreu uma lesão no ombro esquerdo na partida contra o Galo. Além disso, o lateral Fernando Marçal está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Assim, o Botafogo deve ir a campo com: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho.

Já o Peixe busca um triunfo fora de casa para compensar o tropeço como mandante na última rodada (empate por 1 a 1 com o Avaí).

A equipe do técnico Orlando Ribeiro terá quatro desfalques importantes para esta partida: os suspensos Luiz Felipe, zagueiro, e Zanocelo, volante. Já o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Lucas Braga estão lesionados. Por outro lado, o zagueiro Maicon está recuperado de lesão e deve voltar ao time titular.

Dessa forma, a equipe paulista deve ir para o jogo com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho, Ângelo, Carlos Sánchez e Lucas Barbosa; Marcos Leonardo.

Transmissão da Rádio Nacional:

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Santos com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.

