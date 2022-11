Daniel RAMALHO/VASCO - Jorginho no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 20 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO

O Vasco da Gama anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (10), o fim do vínculo com o técnico Jorginho, que conduziu o Cruzmaltino ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo nota emitida pela equipe de São Januário, a decisão foi tomada após reunião entre o treinador e o diretor Paulo Bracks realizada no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa. Além de Jorginho, os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier deixam o time.

“O Vasco da Gama agradece o treinador por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional, cumprindo a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A. O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e a sua equipe na sequência de suas trajetórias”, afirma o Cruzmaltino.

