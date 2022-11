SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nem Sergio Ramos, nem Thiago Alcântara. Luis Enrique fez uma verdadeira revolução ao anunciar, nesta sexta-feira (11), a lista dos 26 convocados da Espanha para a disputa da Copa do Mundo do Qatar.

O treinador resolveu apostar em uma equipe renovada e chamou 20 atletas estreantes em Copas. Apenas seis deles já defenderam a Fúria em um Mundial: os laterais Carvajal, Jordi Alba e Azpilicueta, os meio-campistas Sergio Busquets e Koke e o atacante Asensio.

Chama atenção também o baixo número de convocados do Real Madrid, apenas dois: Carvajal e Asensio. Do Barcelona, sete nomes estão na lista: Eric Garcia, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferrán Torres e Ansu Fati.

Os grandes destaques do time de Luis Henrique são Pedri e Gavi, revelações do futebol espanhol e últimos vencedores do Troféu Kopa, da Bola de Ouro, e Golden Boy, da "Tuttosport".

Nas palavras de Luis Enrique em coletiva, ele garante que a jovem seleção 'não vai morrer de medo'. "Vamos ter a mesma filosofia dos últimos anos", analisou.

A Fúria está no Grupo E da Copa do Mundo e faz a sua estreia na competição no dia 23 de novembro, contra a Costa Rica.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA ESPANHA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya;

Defensores: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba e Gayá;

Meias: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri e Koke;

Atacantes: Ferran Torres, Sarabia, Yeremy Pino, Morata, Asensio, Nico Williams, Ansu Fati e Dani Olmo.