SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar levou uma caneta de Lionel Messi durante roda de bobinho no treino desta sexta-feira (11) do PSG. O brasileiro estava no meio do círculo quando viu a bola passar entre suas pernas após toque do argentino.

Após o lance e zoação de outros jogadores, Neymar partiu para cima de Messi e, em tom de brincadeira, "ameaçou" bater no companheiro, que se afastou dando risada.

O PSG recebe o Auxerre, no próximo domingo (13), pelo Campeonato Francês. Será o último jogo de Neymar, Messi e cia. antes da Copa do Mundo.