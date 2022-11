SÃO PAULO E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em reencontro após a eliminação nas Olimpíadas de Tóquio, o Canadá aproveitou as falhas na bola aérea para vencer a seleção brasileira feminina, por 2 a 1, nesta sexta-feira (11), na Vila Belmiro, em Santos, em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de futebol feminino.

Com problemas para acertar a marcação nas bolas aéreas, o Brasil viu as atuais campeãs olímpicas abrirem 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Zadorsky e Leon. Debinha diminuiu ainda na etapa inicial, com belo gol após passe de Kerolin.

A derrota encerra uma sequência de dez jogos de invencibilidade da seleção brasileira, desde a conquista da Copa América feminina.

Além disso, o Brasil amarga o segundo resultado negativo consecutivo contra as canadenses, já que foi eliminado nos pênaltis nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (15), às 15h15 (de Brasília), para enfrentar novamente o Canadá em jogo amistoso. A partida será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A seleção brasileira teve dois pilares no início de jogo contra as canadenses: forte marcação e saídas em velocidade. Com uma linha alta, o Brasil apertou a saída de bola adversária, em busca de oportunidades para encontrar a defesa desorganizada. Ao recuperar a bola, as brasileira tentavam a troca de passes em velocidade, especialmente pelos lados do campo.

Apesar disso, as principais oportunidades verde-amarelas de abrir o placar na Vila Belmiro apareceram em chutes de fora da área.

As canadenses exploraram as bolas aéreas, e chegaram ao gol após falta de comunicação na defesa brasileira. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Fleming cobrou escateio e acionou Lawrence na entrada da área. Ela alçou na segunda trave e Zadorsky cabeceu. A goleira Lorena apenas acompanhou, e a bola morreu no fundo da rede.

O Canadá chegou ao segundo gol aos 29 minutos do primeiro tempo, novamente em uma bola parada. Após escanteio pela direita, Sinclair desviou de cabeça e a bola parou nos pés de Leon, que finalizou na entrada da área para ampliar.

A tão procurada jogada em velocidade da seleção brasileira apareceu aos 33 minutos do primeiro tempo, e Debinha não desperdiçou. Próxima ao meio-campo, Kerolin encontrou a atacante dentro da área, que dominou no peito e chutou na saída da goleira Sheridan.

O Brasil encarnou o "sentimento de vingança" no segundo tempo e partiu para cima das canadenses. Aliando a marcação alta à melhor organização no campo de ataque, a seleção brasileira encontrou espaços tanto pelos lados quanto pelo centro do campo, obrigando a goleira Sheridan a fazer boas defesas.

Aos nove minutos da etapa final, a arqueira tirou na ponta dos dedos a finalização de Adriana. Três minutos mais tarde, Sheridan defendeu uma bomba de fora da área de Ary Borges.

Sem conseguir transformar a pressão em gols, o Brasil viu o Canadá equilibrar a partida e administrar o resultado. A técnica Pia tentou mexer no time, colocado nomes como Geyse e Antonia, mas não conseguiu deixar a seleção brasileira em chance clara para ampliar a partida. Do outro lado, o Canadá valorizou a posse e aproveitou roubadas de bola para tentar chegar ao terceiro gol, mas também sem êxito.