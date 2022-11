SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG e Atlético-GO ficaram no empate em 1 a 1, neste domingo (13), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar com Dudu e os donos da casa empataram com Henrique Almeida.

O resultado rebaixou o Atlético-GO, enquanto os mineiros não conseguiram conquistar uma vaga para a Copa Libertadores.

Para não cair, os goianos dependiam de uma vitória e uma derrota do Cuiabá, além de uma combinação no saldo de gos. Os mineiros torciam por um tropeço do Botafogo para alcançar a sonhada vaga à Libertadores.

Em busca da vitória, as duas equipes deram o melhor no primeiro tempo, mas o Atlético conseguiu abrir o placar no Independência aos 16 minutos.

Atrás do placar, o América-MG quase chegou ao empate aos 26 minutos com Everaldo. O jogador deu um forte chute que passou muito perto da trave.

Já aos 38 minutos, o Atlético perdeu um jogador quando William Maranhão foi expulso.

Nos acréscimos, o América-MG chegou ao empate com Henrique Almeidas. Tudo igual.

Na volta no segundo tempo, ambas as equipes tentaram marcar o gol da vitória, mas o placar permaneceu igual até o final.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1X1 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 13 de novembro de 2022, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-Fifa)

Cartões amarelos: Alê e Everaldo (América-MG); Jorginho (Atlético-GO)

Cartões vermelhos: Willian Maranhão (Atlético-GO)

Gols: Henrique Almeida, aos 52 minutos do segundo tempo (América-MG); e Dudu, aos 16 minutos do primeiro tempo (Atlético-GO)

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Cáceres, Conti, Éder e Marlon (Danilo Avelar); Alê (Índio Ramírez), Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo (Matheusinho) e Henrique Almeida (Wellington Paulista) Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu (Rhaldney), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Wellington Rato (Jorginho); Luiz Fernando (Airton), Churín (Kelvin) e Shaylon (Edson Fernando) Técnico: Eduardo Souza.