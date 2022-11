Internet - Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Qatar, festa neste domingo (20) que servirá como cartão de visitas para o público interessado na competição no país, mostrava-se cheia de incógnitas bem perto de sua ocorrência.

Nem a Fifa, a dona do Mundial, nem o comitê organizador local tinham divulgado até a noite de sexta-feira (18) a programação do evento.

Sabe-se o local da cerimônia (o estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, com capacidade para 60 mil pessoas) e sabe-se o horário (18h no Qatar, 12h no Brasil), porém não há definição dos artistas participantes dela.

Alguns sites publicaram que estão confirmadas as presenças do rapper americano Lil Baby, da atriz e cantora canadense Nora Fatehi e do sul-coreano Jungkook, integrante da banda de K-pop BTS.

Os dois últimos se apresentariam ao som de "Light The Sky", uma das músicas temas da Copa deste ano.

O resto é especulação, com uma série de possíveis convidados.

Fala-se no nigeriano Patoranking, no inglês Robbie Williams (que participou do show na Copa da Rússia-2018), no americano Jason Derulo, na libanesa Myriam Fares, nos colombianos J Balvin, Maluma e Shakira, na trinitária-tobagense Nicki Minaj e na banda americana Black Eyed Peas.

Pode-se considerar provável a presença do trio Maluma, Minaj e Fares, já que eles interpretam a canção oficial do Mundial, "Tukoh Taka", lançada apenas nesta sexta-feira.

Certeza mesmo são as ausências das estrelas pop Dua Lipa e Rod Stewart, ambos ingleses.

Eles citaram o desrespeito do Qatar nos temas relacionados a direitos humanos como razão para desconsiderar a participação em qualquer evento organizado pelo país.

NA TV, AO MEIO-DIA

Com a programação divulgada ou não, os brasileiros poderão acompanhar ao vivo a cerimônia de abertura pela televisão.

Globo (TV aberta), SporTV (canal pago) e Globoplay (serviço de streaming) transmitirão o evento a partir do meio-dia.

O jogo de abertura da Copa, Qatar x Equador, começa às 13h.