SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tatuador Adão Rosa, responsável pelas tatuagens de Neymar, revelou à reportagem que o camisa 10 da seleção brasileira já planejou uma nova tattoo caso o Brasil vença a Copa do Mundo do Qatar.

Em contato com a reportagem, Adão disse que, se a seleção conquistar o hexa, Neymar quer tatuar o troféu do Mundial. O problema, segundo ele, é encontrar um lugar no corpo já "fechado" de tatuagens do brasileiro.

"Ele ainda não falou [o local da tattoo], mas creio que é na coxa, pois não tem mais espaço", disse o tatuador.

Adão fez a primeira tatuagem de Neymar. Desde então, foram mais 37. Atualmente, o jogador continua tatuando com os profissionais da equipe do tatuador.

Mas Adão já avisa: a tatuagem do título da Copa será feita por ele se o hexa realmente vier.

"Essa vou fazer eu mesmo. É um momento super especial para nós que torcemos por ele e pelo nosso Brasil."

Quem vai marcar mais gols na Copa do Mundo do Qatar?

Neymar e a seleção brasileira estreiam na Copa do Mundo do Qatar amanhã, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.