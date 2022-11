SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Guillermo Ochoa defendeu um pênalti de Lewandowski e foi o grande destaque, nesta terça-feira (22), do empate sem gols entre México e Polônia, pelo Grupo C da Copa do Mundo do Qatar. No entanto, o jogador de 37 anos, que está em sua quinta participação no Mundial, teve sua vaga na seleção questionada por um jornal mexicano a um mês do início do torneio. O 'El Futbolero' ainda pediu que Tiago Volpi, ex-São Paulo, fosse o titular da equipe.

"Guillermo Ochoa é um goleiro que não traz confiança", escreveu o periódico em 23 de outubro, acrescentando que o brasileiro que defende o Toluca estaria merecendo uma chance. "A situação de Ochoa na seleção não é a mais favorável. O México não parece ter um goleiro garantido para o Qatar e, além disso, Volpi está entre os melhores candidatos a tomar a posição no torneio. O complicado seria o que ele iria pedir para jogar pelo México", afirmou o 'El Futbolero'.

A publicação destacou que Volpi foi fundamental para o Toluca chegar na final do Torneio Apertura. "O goleiro venceu o duelo direto contra Ochoa e eliminou o América do México na semifinal. Por isso, a seleção mexicana já está pensando o que deve ser feito para fazer Volpi defender o país".

Enquete: Qual seleção vai surpreender na Copa do Mundo do Qatar?De acordo com o jornal, Volpi teria indicado que "não veria com maus olhos" jogar pela seleção mexicana e que cumpriria com os requisitos para se naturalizar. Como Volpi nunca chegou a defender a seleção brasileira, isso não seria um problema com a Fifa. Aos 31 anos, o goleiro brasileiro está de volta ao futebol mexicano. O jogador se destacou no Querétaro, entre 2015 e 2019, antes de reforçar o São Paulo, e deixou a equipe paulista em julho para assinar com o Toluca.

Ochoa defende a seleção mexicana desde a Copa de 2006 e já brilhou em diversos momentos, inclusive contra a seleção brasileira, em 2014, e contra a Alemanha, em 2018. Após a atuação do arqueiro na partida de hoje, ele foi exaltado pela imprensa mexicana.

A defesa do pênalti garantiu o empate ao México. Agora, a seleção da América do Norte volta a campo no sábado (26), para enfrentar a Argentina.