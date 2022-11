SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França, atual campeã da Copa do Mundo, vem sofrendo uma série de problemas com lesões de seus jogadores. Nesta terça-feira (22), foi a vez de Lucas Hernández se machucar e acabar fora do elenco europeu.

A contusão do lateral, ocorrida nos primeiros minutos da goleada contra a Austrália, é a oitava entre atletas constantemente convocados pelo técnico Didier Deschamps.

Dias antes, o principal astro do time, Karim Benzema, machucou a coxa e viu o sonho de disputar o mundial acabar antes mesmo da estreia francesa no torneio.

A lista também reúne jogadores considerados importantes no esquema tático do treinador, como Paul Pogba, Kanté e Kimpembé.

Por fim, Nkunku, Maignan e Boubacar Kamara completam a fila dos lesionados e indisponíveis para atuar.

VEJA CASO A CASO

PAUL POGBA

O meia teve uma lesão no joelho direito e havia voltado a treinar no final de outubro. No entanto, sofreu com uma sobrecarga muscular no mesmo mês.

Com isso, foi feito o anúncio de que Pogba só poderá retornar aos gramados em 2023, já que precisará de tempo para a recuperação de sua cirurgia.

KANTÉ

Também em outubro, o Chelsea anunciou que o meio-campista passou por uma cirurgia nos tendões. O tempo estimado de afastamento, na época, era de quatro meses, fato que inviabilizou qualquer convocação.

MAIGNAN

O goleiro Maignan, que atua pelo Milan, sofreu uma lesão na panturrilha e voltará aos gramados somente em 2023.

Ele não seria titular dos Bleus ? a vaga é de Lloris ?, mas era um nome que estaria na lista de Didier Deschamps.

BOUBACAR KAMARA

O meio-campista do Aston Villa sofreu uma lesão ligamentar em setembro e passa, desde então, por um longo período de recuperação.

Ele havia sido convocado pelo treinador da seleção francesa para as duas últimas rodadas da Liga das Nações e era cotado para a Copa.

KIMPEMBÉ

Diferentemente dos nomes anteriores, Kimpembé chegou a ser convocado por Didier Deschamps para a Copa, mas não chegou a viajar com a delegação francesa ao país árabe.

O zagueiro do PSG não se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles. Para o seu lugar, o técnico da França convocou Axel Disasi, do Mônaco.

NKUNKU

Também convocado para o mundial, o atacante se machucou em uma dividida com Camavinga durante um dos primeiros treinos da seleção no Qatar.

O jogador do RB Leipzig sofreu uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo e deve ser desfalque por mais de dois meses. Para seu lugar, Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, foi chamado.

KARIM BENZEMA

Considerado um dos maiores astros da atual seleção francesa, Benzema machucou a coxa em um dos últimos treinos da equipe antes do jogo contra a Austrália.

O centroavante, que não atuou na Copa de 2018, acabou deixando a concentração no Qatar e, apesar das especulações, Deschamps optou por não convocar um substituto.

LUCAS HERNÁNDEZ

O jogador do Bayern de Munique sofreu a lesão no início goleada por 4 a 1 da França sobre a Austrália, no estádio Al Janoub, pela estreia dos Bleus no mundial.

Com oito minutos de jogo, no lance do gol marcado pelo rival, Hernández levou a pior e teve de deixar o gramado mancando. Ele foi substituído pelo irmão, Theo Hernández. Os jornais L'Equipe e Le Parisien afirmaram que houve lesão no ligamento cruzado do joelho direito do jogador.