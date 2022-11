SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Você está sentindo falta daquelas legendas em português que a TV Globo costumava exibir durante os hinos das seleções antes dos jogos da Copa do Mundo? Saiba que você não está sozinho.

A cada jogo do Mundial do Qatar transmitido na emissora aberta ou no canal fechado SporTV, vários internautas recorrem às redes sociais para lamentar a ausência da tradução dos hinos nacionais.

"A coisa que eu mais sinto falta das transmissões antigas de Copa são as legendas na hora dos hinos, eu adorava aquilo", lamentou um internauta.

"Saudades das legendas durante os hinos nacionais na copa do mundo. Estagiário da Globo não quer trabalhar!", cobrou outro torcedor.

Procurada pela reportagem, a TV Globo ainda não explicou o motivo de não exibir mais as legendas até a publicação da matéria, que será atualizada assim que houver um posicionamento oficial da emissora.

A frustração dos torcedores já vem desde 2018. Na Copa do Mundo da Rússia, as legendas já não foram mais exibidas nas transmissões do Grupo Globo.

Em 2014, na Copa realizada no Brasil, as legendas nos hinos viraram até motivo de diversão entre os torcedores, que passaram a fazer traduções próprias adequadas para cada seleção. "Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz", virou a música da Rússia.