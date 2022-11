SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de seguranças da Copa do Mundo do Qatar está empenhada em impedir qualquer tentativa dos torcedores em burlar as restrições contra bebidas alcoólicas nos estádios. E a "cervejinha" pode estar escondida em qualquer tipo de objeto, até mesmo dentro de um binóculo, como foi registrado em vídeo divulgado nas redes sociais.

O post do Twitter mostra alguns policiais discutindo com um torcedor do México dentro do estádio sobre um possível binóculo adulterado. Tudo indica que o adepto foi barrado, pois os seguranças conseguiram detectar a alteração no objeto.

O segurança rosqueia o tubo na extremidade onde fica localizada a lente e mostra que há um gargalo embutido, que provavelmente o torcedor teria usado para beber álcool de maneira escondida.

Ao que parece, a cena ocorreu no empate entre México e Polônia, na primeira rodada do Grupo C, na terça-feira (22), no 974 Stadium.

Alguns internautas relatam que os torcedores terão que ser bastante criativos para burlar a segurança qatari, visto que até o compartimento mais secreto é investigado com afinco pelos seguranças.