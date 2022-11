SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Utilizando referências da cultura asiática, os internautas comemoraram a vitória do Japão sobre a Alemanha, de virada, por 2 a 1, na rodada de estreia da Copa do Mundo de 2022. Através das redes sociais, os usuários criaram memes com base em desenhos bastante populares na televisão nacional, como Super Campeões, Dragon Ball Z e Naruto.

Por ter sido uma das algozes recentes da seleção brasileira no Mundial, muitos torcedores se sentiram "vingados" em decorrência da surpreendente vitória japonesa sobre os alemães.

"Alemanha, sua batata está 'Asano'", diz um dos posts no Twitter, com menção ao atacante Takuma Asano, um dos destaques e autor do gol que deu números finais ao confronto.

Portais da imprensa internacional, como L'Équipe (França) e Marca (Espanha), também repercutiram a zebra. Termos como "Ippon" e "Harakiri" foram utilizados para designar o triunfo japonês na partida.

Com três pontos, liderando momentaneamente o Grupo E, o Japão encara a Costa Rica na partida seguinte, prevista para domingo (27), ás 7h (de Brasília). Alemanha e Espanha medem forças no outro jogo da 2ª rodada.