SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Mais conhecido pelo gol de falta marcado diante da Penapolense, pelo Campeonato Paulista sub-20, em setembro deste ano, o goleiro Leandro, 18, renovou seu contrato com o São Paulo nesta semana. O novo vínculo vai até 2025.

No São Paulo desde 2019, Leandro já participou de alguns jogos do time sub-17 mesmo com 15 anos. Na temporada 2022, esteve presente nas campanhas do Campeonato Brasileiro Sub-20, do Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo Futebol Júnior.

"Hoje foi um dia muito importante para mim e para minha família, renovo com o São Paulo até 2025, mais uma oportunidade de ser melhor a cada dia. Que venham mais e mais momentos de glórias e outros momentos de aprendizados. Agradeço à minha família por estar comigo todos os dias e também a Un1que por todo suporte até aqui!", escreveu o arqueiro.

Embora não tenha disputado nenhuma partida com o elenco de Ceni, já participou de alguns treinamentos. O jogador também conta com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17. Pelo São Paulo, em 2020, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil da mesma categoria.

No ano passado, foi semifinalista do Brasileiro e finalista da Copa do Brasil sub-17. Também fez boas partidas no sub-20 aos 16 anos.

Em 38 partidas na temporada 2021, foram apenas 39 gols sofridos, com 11 jogos sem levar gols. Campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa, na temporada 2020, Leandro foi herói do Tricolor na semifinal da Copa do Brasil, ao defender o último pênalti contra o Palmeiras.