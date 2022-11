SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (23) foi a estreia em grande estilo do Japão na Copa do Mundo do Qatar, superando a poderosa Alemanha por 2 a 1.

Nas redes sociais, algumas pessoas se perguntaram o motivo do uniforme japonês ser azul, já que essa é uma cor que não está presente na bandeira japonesa -branca e vermelha.

E o time de futebol, não à toa, é apelidado de samurais azuis, dando mais destaque para a cor, cuja motivação tem uma razão curiosa: superstição.

Os primeiros registros das equipes esportivas japonesas vestindo azul datam da década de 1930. Em 1936, nos Jogos Olímpicos de 1936, o Japão venceu a Suécia na estreia, em 4 de agosto, por 3 a 2.

O fato de usarem azul serviu como combustível para adotarem o uniforme, embora a superstição não tenha impedido uma goleada sofrida contra a Itália por 8 a 0 três dias depois.

Nos Jogos do Extremo Oriente de 1930, a equipe nacional foi representada pelo time da Universidade Imperial de Tóquio, cuja cor símbolo é um azul claro.

A seleção japonesa chegou a adotar as cores de sua bandeira no uniforme durante um breve período entre 1988 e 1990. Porém, o novo uniforme não trouxe sorte.

A seleção fracassou nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1990 e nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992.

Os maus resultados daquela época serviram para fazê-los esquecerem de vez dessa ideia e adotar o uniforme azul como seu número 1 e o branco como opção alternativa.