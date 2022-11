SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Osman Bukari roubou a cena, nesta quinta-feira (24), ao marcar o segundo gol de Gana contra Portugal, na estreia das seleções na Copa do Mundo 2022.

O ponta da seleção africana simplesmente fez a comemoração de Cristiano Ronaldo para celebrar a bola na rede em cima da seleção do astro da camisa 7. Ou seja, pegou impulso, saltou e caiu de costas.

Na transmissão da Fifa, as imagens focaram em Cristiano Ronaldo logo após de Osman Bukari fazer o movimento do craque. CR7 ficou pistola, bravo com o gol que deu emoções nos acréscimos da partida da primeira rodada da Copa.

Pouco antes, Cristiano havia balançado a rede com gol de pênalti. O jogador de 37 anos, que fez a sua comemoração típica saltando, se tornou o primeiro atleta da história a marcar em cinco edições diferentes do Mundial da Fifa.